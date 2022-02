Sobald der Zapfhahn im Tank steckt, kommt mit dem Klicken ein böses Erwachen: Wer dieser Tage volltankt, macht damit sein Konto leer. Das Rekordhoch der Kraftstoffpreise an den Tankstellen reiht sich ein in die lange Liste an Rohstoffen, die aktuell so teuer sind, wie nie zuvor: Gas, Strom, Öl und...