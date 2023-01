Zu einem Großbrand im Fachpflegeheim Sozialpsychiatrische Hilfen Reutlingen-Zollernalb kam es am Dienstagabend gegen 20 Uhr in der Oberlinstraße. In einem Großaufgebot machten sich Rettungskräfte, die Feuerwehr und die Polizei zu der Einrichtung in der Oberlinstraße 32 in Reutlingen auf. Wie die Polizei zunächst mitteilte, starben drei Menschen durch den Brand. TV-Sender meldeten zwischenzeitlich auch ein viertes Todesopfer, was offiziell aber nicht bestätigt ist. Nach Angaben der Nachrichtenagentur dpa wurden außerdem zwei Menschen schwer verletzt. Die genaue Zahl der Verletzten wird mit zehn angegeben.

Die Einrichtung umfasst mehrere Apartments, in einem einzelnen soll der Brand entstanden sein. Wie es aus bisherigen Informationen heißt, ist auch Reutlingens Oberbürgermeister Thomas Keck vor Ort, um sich ein Bild der Lage zu machen. Nach Angaben der Bild-Zeitung leben etwa 30 Personen im Pflegeheim.

Offenbar gelang es der Reutlinger Feuerwehr, den Brand bis 21.30 Uhr zu löschen, hieß es vor Ort.

Polizeisprecherin Andrea Kopp erklärte auf Anfrage der SÜDWEST PRESSE, zur Brandursache lägen noch keine Informationen vor.