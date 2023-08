Am Sonntagnachmittag gegen 15.30 Uhr kam es in der Jos-Weiß-Straße in Reutlingen zu einem Küchenbrand, der durch die Feuerwehr Reutlingen rasch gelöscht werden konnte. Obwohl der Rettungsdienst vorsorglich mit drei Fahrzeugen vor Ort war, gab es keine Verletzten. Brandursache war nach ersten Erk...