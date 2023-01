Kollektive Fröhlichkeit herrschte am Sonntagnachmittag in Reutlingens Altstadt – zumindest bei denjenigen, die sich in der Fasnetszeit quasi auf Kommando in Spaßkanonen verwandeln. Manch andere Fasnetfans halfen sich da auch mit reichlich Alkohol aus, sodass am späten Nachmittag schon so manche...