Wortreich erklärte sich ein 38-jähriger Angeklagter vor dem Schöffengericht des Amtsgerichts Reutlingen. Zuvor hatte Staatsanwalt Elmar Jung dem in einer Albgemeinde lebenden nigerianischen Staatsangehörigen vorgeworfen, zwei kinderpornografische Videodateien per Whatsapp an mehrere Personen ges...