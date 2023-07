Waldkindergärten sind beliebt. Und das nicht nur unter vermeintlichen „Öko-Eltern“, sondern in allen sozialen Schichten. Inzwischen gibt es bundesweit circa 2000 Waldkindergärten, in der Stadt Reutlingen befinden sich vier davon. Die Kinder halten sich in Wald- und Naturkindergärten überwie...