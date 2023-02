Große Einigkeit herrschte am Donnerstagabend im Lehrsaal des Feuerwehrgerätehauses in Eningen. Dort hatte der Gemeinderat den Haushalt der Gemeinde für das laufende Jahr 2023 einstimmig abgesegnet. Was auch Kämmerer Roland Schwarz gefreut haben dürfte – auch wenn dieser zuvor mitgeteilt hatte...