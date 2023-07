Der Reutlinger Bundestagsabgeordnete Michael Donth (CDU) blickt in eine Medikamentenschublade in der List-Apotheke. Deren Inhaber, Gabriele Glessing und Ruben Walter, haben mit den Lieferengpässen immer mehr zu kämpfen. Es tun sich derzeit so viele Lücken auf wie nie. © Foto: Alexander Thomys