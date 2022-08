Die Suche nach der besten Eisdiele in Reutlingen und der Umgebung geht in die nächste Runde. Nachdem unsere Leser zahlreiche Vorschläge eingeschickt haben, veröffentlichen wir nun die Namen der zehn Eisdielen, die am häufigsten genannt wurden.

Italienisches Eiscafé Sottozero (Metzingen, Silcherstraße 2)

Eiscafé Venezia (Metzingen, Beim Rathaus 10)

Gealateria Tre (Bad Urach, Wilhelmplatz 1)

Eishaus (Eningen, Schwanenstraße 1)

Café Miltos (Pfullingen, Marktplaz 8)

Da Gaetano Eiscafé (Pfullingen, Badstraße 7)

Miraval (Reutlingen, Nikolaiplatz 3)

Danys Eiscafe am Gartentor (Reutlingen, Mauerstraße)

La Piazza (Reutlingen, Willy-Brandt-Platz 2)

Eiscafé Pinocchio (Münsingen, Bachwiesenstraße 2)

In der folgenden Umfrage haben Sie die Möglichkeit, unten den Finalisten den jeweiligen Favoriten auszuwählen und für ihn abzustimmen:

Und zwar bis zum Donnerstag, 25. August, um 11.45 Uhr. Danach geben wir den Gewinner bekannt. Hier folgt das Formular zur Abstimmung (gegebenenfalls müssen Sie dazu einen externen Inhalt im Browser zur Darstellung freigeben):