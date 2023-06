Schwelbrand in der Reutlinger Seestraße

Die Feuerwehr Reutlingen rückte am Donnerstagvormittag mit einem Löschzug zu einem Wohnungsbrand in der Seestraße aus. Vor Ort stellte sich der Brand als nicht ganz so dramatisch dar – dennoch ist ein Ein-Zimmer-Appartement nicht mehr bewohnbar.