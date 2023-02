Vermutlich aufgrund einer technischen Ursache ist es am Samstagabend zu einem Brand in einem Wohnhaus in der Hauptstraße gekommen. Gegen 19.40 Uhr rückten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zu der Einsatzstelle aus. Vor Ort wurde festgestellt, dass es in der Zwischendecke des ersten und zweiten Obergeschosses zu einem Schmorbrand kam. Der Brand konnte durch die Feuerwehr Wannweil, welche mit 20 Einsatzkräften vor Ort war, schnell gelöscht werden. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Verletzt wurde niemand.