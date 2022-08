Unbekannte Täter haben Freitagnacht erfolglos versucht, in ein Einfamilienhaus in der Hohenschildstraße einzudringen. Hierbei entstand geringer Sachschaden an mehreren Eingangstüren. Gegen 23.15 Uhr hatte ein Hausbewohner verdächtige Geräusche gehört, bei seiner Suche nach der Ursache frische Einbruchsspuren an mehreren Türen festgestellt. Beamte des Polizeireviers Reutlingen übernahmen vor Ort die Spurensicherung und ermitteln nun.