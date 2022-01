Es hat wieder die Region erwischt: Am 23. Juni und nur eine Woche später, am 28. Juni, sorgten Unwetter für schwere Schäden und hielten die Rettungskräfte in Atem. Gegen 18 Uhr am Mittwoch, 23. Juni, verdunkelte sich der Himmel über der Stadt und dem Landkreis. Und nur wenige Minuten später f...