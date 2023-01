Der Deutsch-Schweizer Kabarettist und Comedian Peter Buchenau sowie die Musicaldarstellerin Melanie Neudorfer treten am 10.02.2023 um 19 Uhr zum Männerschupfen Comedy-Dinner in Reutlingen im Achalm Hof auf.

Warum leiden Männer immer mehr als Frauen, wenn sie krank sind?

Das vermeintlich „starke Geschlecht“ tut sich oft schwer, wenn die Krankheit ihm eins auswischt. Warum aber leiden die Herren der Schöpfung immer mehr als die Damen, wenn sie krank sind? Solche Fragen stellen sich Mann und Frau wohl täglich. Fragt man Peter Buchenau hat er folgenden Erklärungsversuch parat, allerdings aus nicht-medizinischer Sicht: Das Phänomen „Männerschnupfen“ ist ein Paradebeispiel für das vermeintliche Unverständnis zwischen Männlein und Weiblein. Wie könnte es auch anders sein, wenn es um die Offenbarung der „Seelengeheimnisse“ eines Mannes geht.

Militärisch unterkühlte Ärztin

Peter Buchenau spielt den leidgeplagten Patienten, der dem Publikum aus tiefster Überzeugung erklärt, dass die Vertreter des „starken Geschlechts“ bei einem Männerschnupfen wesentlich stärkere Schmerzen erleiden als Frauen bei einer Geburt. Kein Wunder, dass Peter auch von seiner Bühnenpartnerinnen nicht viel Verständnis erhält. Die veranlasst ihn schließlich dazu, eine Arztpraxis aufzusuchen. So landet der arme Mann bei einer militärisch unterkühlten Ärztin, die ihm unzählige Medikamente verschreibt, weil sie mit der profitgierigen Apothekerin unter einer Decke steckt.

Bedürfnis nach Liebe und Anerkennung

Die Aufführung gipfelt im absoluten Höhepunkt, dass Peter sämtliche Pillen auf einmal nimmt und nicht nur seiner eigenen Leber begegnet, sondern auch von der Sensenfrau zu Hause aufgesucht wird. Die Botschaft von „Männerschnupfen“ ist klar und eindeutig: Sie stellt das allzu menschliche Bedürfnis nach Liebe und Anerkennung in den Mittelpunkt der Handlung und besticht durch lautstarke und knackige Dialoge zwischen Mann und Frau – unterhaltsam und sarkastisch dargestellt. Ein Blickfang sind die Sängerinnen, ihre Gesangsperformance ist ein Ohrengenuss. Ein Unternehmer aus der Pfalz titelte: "Die Stimme von Frau Neudorfer ist Kaviar für die Ohren."

Gleichnamiges Buch von Peter Buchenau und Ina Lackerbauer

Die Comedy Show „Männerschnupfen" basiert auf dem gleichnamigen Buch von Peter Buchenau und Ina Lackerbauer, erschienen 2016 im Springer Verlag. Peter Buchenau meint selbst schmunzelnd: „Wer Männerschnupfen einmal erlebt, der weiß, wie eine Nahtoderfahrung aussieht. Hier wird nicht nur Männern, sondern auch Frauen der Spiegel vorgehalten, denn Frauen müssen mit dem Leid der Männer umgehen." Der Eintritt pro Person ab 75 Euro, darin enthalten ein 3-Gang-Menü im Achalm Hof sowie die Comedy-Show. Einlass ab 18.30 Uhr. Karten gibt es im Internet unter www.buchenau-comedy.de oder via Eventim.de

Zur Person von Peter Buchenau

Peter Buchenau, 1962 in Wehr/Baden geboren, war einst Manager in einem US-Konzern bis 2002. Heute ist er mehrfacher Bestsellerautor zu den Themen Mitarbeiter- und Unternehmensführung, Kabarettist und Coach für Persönlichkeitsentwicklung. Der 60-Jährige initiierte die 1. Leipziger Autoren-Nacht im November 2018, publizierte über 60 Bücher und wurde 2021 zum beste Redner Deutschlands in der Kategorie Vertrieb und Marketing gewählt.