Zu einem Brand in der Hermann-Kurz-Straße wurden die Einsatzkräfte der Reutlinger Feuerwehr am frühen Sonntagnachmittag gerufen. Dort hatte vermutlich ein Dachstuhl in einem Wohnhaus Feuer gefangen. Ein Helikopter der DRF-Luftrettung aus Leonberg war ebenfalls im Einsatz. Die Feuerwehr war mit me...