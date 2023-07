Das Regierungspräsidium Tübingen lässt ab Montag,17. Juli, die Fahrbahndecke der B 464 auf einer Länge von rund einem Kilometer zwischen der Kreuzung Albstraße/Römerstraße in Reutlingen und der Marktstraße in Pfullingen, Kreuzungsbereich Südbahnhof, erneuern. Auslöser für die Arbeiten sind aufgetretene Risse, Verdrückungen und Ausmagerungen in diesem Streckenabschnitt. Gute Witterungsverhältnisse vorausgesetzt, sind die Arbeiten bis zum Ende der Sommerferien abgeschlossen.

Die Baumaßnahme ist in vier Bauabschnitten untergliedert. Von Montag, 17. Juli, bis Mittwoch, 26. Juli, werden drei Mittelstreifenüberfahrten hergestellt, über die der Verkehr während der nachfolgenden Bauphasen wechselseitig geführt wird. Während dieser Vorarbeiten steht nur ein Fahrstreifen pro Fahrtrichtung zur Verfügung.

Jeweils nur eine Spur frei

Die erste Bauphase startet am Donnerstag, 27. Juli, mit der Erneuerung der Fahrbahn der B 464 in Fahrtrichtung Riedlingen. Das Baufeld beginnt vor dem Kreuzungsbereich Albstraße/Römerstraße und endet vor dem Kreuzungsbereich B 464/Marktstraße. Der Kreuzungsbereich Erwin-Seitz-Straße ist nur in Fahrtrichtung Reutlingen zu befahren. Eine Umleitungsstrecke für die Albstraße in Reutlingen und der Römerstraße in Pfullingen wird eingerichtet. In allen Bauabschnitten steht auf der B 464 in Fahrtrichtung Riedlingen und Reutlingen jeweils ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Im ersten Bauabschnitt erfolgt die Umleitungsstrecke in Richtung Reutlingen sowie Riedlingen aus der Römerstraße in Pfullingen kommend über die Daimlerstraße und Marktstraße. Aus der Albstraße in Reutlingen werden die Verkehrsteilnehmenden in Fahrtrichtung Pfullingen und Riedlingen über die Betzenriedstraße, Kaiserstraße, August-Lämmle-Straße und Am Südbahnhof umgeleitet.

Bus: Haltestellen entfallen

Im ÖPNV der Linien 1 und 2 entfallen die Haltestellen „Albstraße“ und „Uhlandstraße/Arbeitsamt“. Ersatzhaltestellen für die Haltestelle „Uhlandstraße/Arbeitsamt“ werden an der B 464 „Am Echazufer“ eingerichtet.Für die Linie 21 entfallen die Haltestellen „Römerstraße/Daimlerstraße“, „Porschestraße“ und „Albstraße“. Eine Ersatzhaltestelle für die Haltestelle „Römerstraße/Daimlerstraße“ wird in der „Daimlerstraße“ eingerichtet.

Die Baukosten für die Erneuerung von rund 14 500 Quadratmeter Asphaltfläche belaufen sich auf rund zwei Millionen Euro und werden vom Bund getragen.