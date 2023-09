Wie die Polizei mitteilt, kam es ihren bisherigen Informationen zufolge am Dienstag gegen 14 Uhr auf der Fahrt in der Regionalbahn von Rottenburg nach Tübingen zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung unter Jugendlichen.

Der Grund: Der unbekannte Täter soll gemeinsam mit seinem Begleiter lautstark Musik gehört haben, was einen 15-Jährigen störte. Als dieser den Tatverdächtigen bat, die Musik leiser zu stellen, soll der Unbekannte ihm zwei Mal unvermittelt mit dem Fuß gegen den Kopf getreten haben. Der 15-Jährige versteckte sich daraufhin in der Zugtoilette und verständigte von dort aus die Polizei. Am Bahnhof Tübingen verließen alle Beteiligten den Zug. Der Tatverdächtige flüchtete in Richtung Stadtgebiet und konnte nicht mehr festgestellt werden.

Polizei sucht nach tatverdächtigem Teenager

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts einer gefährlichen Körperverletzung aufgenommen. Bei dem Täter soll es sich um einen circa 15 Jahre alten Jungen mit südländischem Teint handeln. Weiterhin war er offenbar rund 1,90 Meter groß und trug einen grauen Nike Jogginganzug. Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten, werden gebeten, die Bundespolizei, Telefon 0711/87035 0, zu kontaktieren.