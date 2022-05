Anmelden per Smartphone-App, Gas geben und losfahren: So unkompliziert soll die Nutzung der E-Scooter sein, die verschiedene Anbieter in Reutlingen verteilt haben. Inzwischen sind die kleinen Flitzer „aus dem Stadtbild nicht mehr wegzudenken“, erklärt Erster Kriminalhauptkommissar Hendrik Kaise...