Für Luna kam jede Hilfe zu spät, sie überlebte ihre Begegnung mutmaßlich mit einem Rasenmähroboter nicht. „Es war echt traurig“, sagt Gabi Baier. Sie fand den schwer verletzten Igel kürzlich in ihrem Garten in Bellenberg an einer Vogeltränke. „Das war kein schöner Anblick.“ Einen Nam...