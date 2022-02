In den Weißenhorner Ortsteilen Asch, Biberachzell, Ober- und Unterreichenbach wird von Dienstag, 1. März, an das Trinkwasser gechlort. Das teilt die Stadt Weißenhorn mit. Der Grund: „Bei wiederholten Wasserprobenahmen in beiden Kammern des Hochbehälters und im Ortsnetz von Biberachzell ergab...