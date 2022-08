Ein werbewirksam aufgestellter Verkaufsstand von Jung-Landwirt Daniel Herrmann bei Steinheim rückte etwas in allgemeine Bewusstsein, was für Kenner der Materie nichts Neues mehr ist: Auch in der hiesigen Region wachsen inzwischen Wassermelonen. Im Gewächshaus, aber auch im Freiland. Eine kleine ...