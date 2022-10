Eine 62-Jährige ist in der Nacht zu Mittwoch Opfer eines sexuellen Übergriffes geworden. Die Frau war aus der Innenstadt kommend auf dem Nachhauseweg, als ein etwa 25-jähriger Mann sie ansprach, und ihr anbot, sie auf dem Heimweg zu begleiten. Die Frau willigte ein. An der Haustür angekommen, zog der Mann die Frau gewaltsam zu Boden und versuchte sexuelle Handlungen an ihr vorzunehmen. Die 62-Jährige wehrte sich nach Kräften, worauf der Mann auf seinem mitgeführten Fahrrad flüchtete. Die Kripo ermittelt und sucht Zeugen, die sich im genannten Tatzeitraum im Bereich der Schwabenstraße in Neu-Ulm aufhielten, insbesondere auch Anwohner. Tel.: (0731) 80130.