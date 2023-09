Noch an der Unfallstelle verstorben ist ein 61-jähriger Autofahrer am Donnerstag (21.9.) nach einem Zusammenstoß mit einem Lkw bei Krumbach. Der ebenfalls 61 Jahre alte Lkw-Fahrer wurde schwer verletzt und mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Die Ursache ist unbekannt

Wie das Polizeipräsi...