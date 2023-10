Ein Verkehrsunfall mit schlimmen Folgen hat sich am Donnerstagabend, 5. Oktober 2023, in der Lessingstraße in Neu-Ulm ereignet. Wie die Polizei weiter meldet, ist dabei eine 23-jährige Frau schwer verletzt worden. Demnach fuhr die Frau zunächst mit ihrem E-Scooter auf dem Geh- und Radweg der Less...