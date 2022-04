Bei einem Verkehrsunfall ist am Mittwochvormittag in Ludwigsfeld ein 61-jähriger Fahrradfahrer verletzt worden. Wie die Polizei nun mitgeteilt hat, ereignete sich der Unfall am 6.04.22 gegen 10.50 Uhr im Bereich des Fasanenweg. Ein 91-jährige Neu-Ulmer wollte dort mit seinem Auto vom Fasanenweg na...