Am Samstagnachmittag (24.06.2023) musste ein Autofahrer im Illertisser Ortsteil Au wegen zwei rücksichtslosen Rennradfahrern eine Gefahrenbremsung machen, berichtet die Polizei. Der Autofahrer war in der Dorfstraße unterwegs gewesen. An der Kreuzung zur Heinrich-Mack-Straße fuhren die beiden Radfahrer „wohl rücksichtslos“ in die Straße ein.

Nach der Gefahrenbremsung zeigte einer der Fahrradfahrer dem Autofahrer den Mittelfinger. Der Mann ist bislang unbekannt, die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Der Radfahrer wird folgendermaßen beschrieben:

Zwischen 30 und 40 Jahre alt.

Rund 1,80 Meter groß.

Schlanke, sportliche Statur.

Lockige, braune Haare und Vollbart.

Ein Arm war komplett tätowiert.

Er trug ein schwarzes T-Shirt, eine rote Badehose und fuhr ein älteres, rotes Rennrad.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. (07303) 965 10 entgegen.