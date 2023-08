Es war am Donnerstagabend, 24. August, um 21.25 Uhr, als im Kreis Neu-Ulm die Einsatzzentrale der Feuerwehr in Betrieb ging. „Das passiert, wenn wir viele Einsätze erwarten und die Integrierte Leitstelle Donau-Iller in Krumbach entlasten wollen“, sagt Dr. Bernhard Schmidt. Der Neu-Ulmer Kreisbr...