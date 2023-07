In Vöhringen sind am Samstagmittag (1.7.) ein Auto und ein Motorrad frontal zusammengestoßen. Die Polizei teilte um 13.24 Uhr mit, dass der Unfall in der Werner-von-Siemens-Straße passierte. Rettungskräfte seien derzeit auf dem Weg, die Straße ist an der Unfallstelle angeblich gesperrt.

Weitere Informationen folgen!