Auf der A7 am Dreieck Hittistetten hat sich am Dienstagmorgen (13.6.) ein Unfall ereignet. Wie ein Polizeisprecher berichtete, stieß ein Motorrad gegen 6.45 Uhr mit einem Auto zusammen. Beide Fahrzeuge waren in Richtung Füssen unterwegs gewesen.

Derzeit sind Einsatzkräfte auf dem Weg zur Unfallstelle (Stand: 7.08 Uhr). Zum Unfallhergang und der Ursache hat die Polizei noch keine Angaben gemacht. Ob Menschen verletzt wurden, ist ebenfalls unklar.

A7 am Dreieck Hittistetten nach Unfall gesperrt – Stau

Nach dem Unfall bildete sich ein Stau zwischen den Anschlussstellen Nersingen und Vöhringen, in Fahrtrichtung Füssen musste die A7 gesperrt werden. Auf flightradar24.com war sichtbar, dass ein Rettungshubschrauber von der Unfallstelle zum Bundeswehrkrankenhaus nach Ulm flog. Wen er transportierte, ist noch nicht bekannt.