Am Freitagnachmittag, 15. September, ist es am Bahnübergang in Gerlenhofen erneut zu einem Unfall gekommen: Ein jugendlicher Radfahrer ist gegen 17 Uhr von einem Zug erfasst worden, bestätigt die Polizei Neu-Ulm auf Nachfrage. Es sei zu einer „Streifkollision“ gekommen. Der Junge sei verletzt,...