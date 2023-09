Es hat sich zu einer ausgesprochen beliebten Laufveranstaltung in der Region gemausert: das Ufersausen in Pfaffenhofen. Am 3. Oktober, der Tag der Deutschen Einheit, ist es zum zweiten Mal soweit. Start ist um 15 Uhr. Rund 720 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben im vergangenen Jahr auf der 2,3 Ki...