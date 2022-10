„Laufen für den guten Zweck“ – unter diesem Motto stand das erste Pfaffenhofener Ufersausen, das am 3. Oktober in Volkertshofen stattfand. Bei dem Laufevent, das von Jens Hagg vom Fiddler‘s Green Irish Pub und von Tanja Schmid von der Gaststätte Adler in Holzheim gemeinsam organisiert wurde, waren rund 720 Läuferinnen und Läufer an den Start gegangen, um Spenden für den Aufbau eines Digital-Labors an der Hermann-Köhl-Grund- und Mittelschule zu sammeln. In dem sogenannten Digi-Lab sollen Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 1 bis 9 künftig den Medienführerschein machen und sich in der Informationstechnik und Robotik ausprobieren können.

32 Betriebe machen mit

Mit von der Partie waren insgesamt 32 Pfaffenhofener und Holzheimer Betriebe, die für die gelaufenen Runden für den Aufbau des Digital-Labors spendeten. Insgesamt kamen so „unglaubliche 18 720 Euro zusammen“, teilt Fiddler’s Green Wirt Jens Hagg mit. „Ein wirklich unfassbares Ergebnis, das jede Erwartung bei Weitem übertroffen hat.“ Und er schiebt gleich noch ein Dankeschön an alle teilnehmenden Betriebe für die Unterstützung und die Spenden nach.

Start und Ziel der rund 2,3 Kilometer langen Strecke war am Fiddler`s Green Irish Pub. Die Route führte von dort aus über die Volkertshofener Straße, die Diepertshofener Straße und über den Rothweg. Entlang der Strecke waren an verschiedenen Stationen musikalische und gesellschaftliche Aktionen für eine Verschnaufpause geboten. In Volkertshofen luden die Beddaschoanr's zum Bierausschank mit Livemusik von Akustik Time, die Viehtränke in Diepertshofen wurde zur Weinbar mit musikalischer Umrahmung durch JB and the Loopstation und Eberhard der Liedersammler sorgte am Rothweg mit großen Hits der vergangenen Jahrzehnte für Stimmung.

Auch für die Kleinen war viel geboten

Auch für die kleinen Teilnehmer gab es ein Programm: Der BVB-Fanclub Rote Erde 55 veranstaltete ein Torwandschießen, an der Spiegler-Ranch war eine Kinderspielstation eingerichtet und der Elternbeirat der Hermann-Köhl-Schule organisierte im Biergarten des Pubs einen Kuchenverkauf.

Im Anschluss an den Hauptlauf fanden sich die Teilnehmer im Fiddler‘s Green zu einem Auftritt der Band Two Generations ein.

Fortsetzung fest eingeplant

Die rund 720 Teilnehmer waren zusammen mehr als 2100 Runden gelaufen. Sieben Teilnehmer hatten es mit 11 Runden in zwei Stunden sogar auf mehr als 25 Kilometer geschafft, so Hagg. Nach dem Erfolg des diesjährigen Ufersausens ist schon jetzt eine Wiederholung für das nächste Jahr geplant.