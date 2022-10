Was ist passiert? Ein Autofahrer ist auf der B28 auf Höhe des Gurrenhofsees in der Nacht auf Sonntag, dem 30.10.22, gegen ein stehendes Fahrzeug gefahren.

Ein Fahrzeug war gegen 2:40 Uhr auf der Bundesstraße 28 zwischen Neu-Ulm und Senden, aufgrund einer Panne, auf dem Seitenstreifen stehen geblieben. Ein nachfolgender Autofahrer erkannte die Situation wohl zu spät und konnte nicht mehr ausweichen. Bei dem Aufprall wurde der Beifahrer des stehengebliebenen Fahrzeugs tödlich verletzt.

Bislang weiß die Polizei noch nicht, wie es genau zu der folgenschweren Kollision kommen konnte. Ein Gutachter ermittelt nun, wie es zum Unfall kommen konnte. Die B28 war zur Unfallaufnahme und Bergung bis in die Morgenstunden gesperrt. Aktuell ist die Bundesstraße 28 von Neu-Ulm in Richtung Senden voll gesperrt, es kommt zu Verkehrsbehinderungen.

Am Donnerstag, 27. Oktober, war es in Weißenhorn zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem elfjährigen Radfahrer gekommen. In der Folge verstarb die 73-jährige Autofahrerin schließlich im Krankenhaus.