Tödliches Unfall-Drama am Donnerstagnachmittag: Wie das Polizeipräsidium Schwaben-Südwest berichtet, sind bei dem schweren Unglück zwei Menschen getötet worden. Zahlreiche Rettungskräfte waren im Einsatz, die A96 war bis in den späten Abend hinein voll gesperrt. Was war geschehen?