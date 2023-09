Der sogenannten Allgäuer Tierquälerskandal geht in eine weitere Runde. Zwei Landwirten und vier Angestellten eines Bad Grönenbacher Milchviehbetriebs wird im Oktober am Landgericht Memmingen der Prozess gemacht. Es ist der größte Fall in dem umfangreichen Komplex, in dem es bereits Freiheitsstr...