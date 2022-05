Wegen eines Kabelschadens ist in großen Teilen Burlafingens und an einigen Stellen in Pfuhl am Mittwochabend von 19 Uhr bis 20 Uhr der Strom ausgefallen. Das teilten die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm auf Anfrage mit. In den kommenden Tagen wird die Stelle aufgebaggert und das kaputte Kabel repariert. Bis dahin wird der Strom über andere Leitungen in die betroffenen Gebiete geleitet. Grund für den Schaden am Kabel sind laut SWU „Umwelteinflüsse“. Folgende Straßen waren betroffen:

Breitäckerweg



Dinkelweg



Flurstraße



Friedhofstraße



Froschlachweg



Güssenstraße



Josef-Freundorfer-Straße



Kapellenstraße



Klosterweg



Laubering



Roggenweg



St.-Jakob-Straße



Thalfinger Straße



Maienweg



Winterstraße

