Zu einem längeren Stau ist es auf der Autobahn A8 bei Elchingen in Fahrtrichtung Stuttgart gekommen, als am frühen Donnerstagabend, 5. Oktober, ein Lkw-Fahrer wohl einen medizinischen Notfall erlitten hat. Dem Lkw-Fahrer aus Litauen ist es noch gelungen, neben der Fahrbahn anzuhalten. Beim Eintreffen der Feuerwehr war der Mann am Leben und konnte aus dem Fahrerhaus geborgen werden. Kurz darauf ist der Mann jedoch in den Händen der Ersthelfer gestorben, bestätigte das zuständige Polizeipräsidium Schwaben Süd/West in Kempten.

Zwei Fahrspuren gesperrt

Der Integrierten Leitstelle Donau/Iller ist zunächst ein Unfall gemeldet worden, teilt die Polizei weiter mit. Deshalb seien mehrere Rettungsfahrzeuge zu der Unglücksstelle gesandt worden. Dort waren die rechte und mittlere Fahrspur wegen des Einsatzes gesperrt. Das Aufgebot habe wohl einige Fahrerinnen und Fahrer, deren Fahrzeuge an der Einsatzstelle vorbeigeleitet wurden, neugierig gemacht. „Man ist sehr langsam vorbei gefahren, um besser fotografieren zu können“, so die Polizei weiter. Das habe zum Stau beigetragen.

Inzwischen sind ein Kran und ein Abschleppfahrzeug vor Ort, um den Lkw bergen zu können.