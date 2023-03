Am Freitag, 24. März, hatte das Amtsgericht im oberbayerischen Pfaffenhofen an Ilm einen katholischen Priester, der zuletzt in der Gemeinde Elchingen tätig war, wegen sexuellen Missbrauchs eines Ministranten zu einer Haftstrafe verurteilt. Acht Monate ohne Bewährung lautete das Urteil der Amtsrichterin. Damit war das Strafmaß deutlich höher ausgefallen, als ursprünglich in einem Strafbefehl vorgesehen, gegen den der Priester Einspruch eingelegt hatte. Dort hatte die Staatsanwaltschaft vier Monate auf Bewährung gefordert. Die Verteidiger legten noch im Gerichtssaal Berufung ein.

Kirchenrechtliches Verfahren läuft parallel

Wie reagiert die Kirche auf das Urteil? „Das Bistum Augsburg nimmt das Urteil des Amtsgerichts Pfaffenhofen mit Erschütterung zur Kenntnis“, heißt es in einer Stellungnahme. Eine inhaltliche Bewertung sei derzeit vor dem Hintergrund des angekündigten Berufungsverfahrens sowie der laufenden kirchenrechtlichen Untersuchungen allerdings noch nicht möglich. „Der Geistliche war bereits im Februar 2021 von allen seinen Aufgaben freigestellt worden“. Diese Maßnahme bleibe bestehen.

Der Priester war 2018 in die Gemeinde im Landkreis Neu-Ulm gekommen, um den dortigen Pfarrer in Oberelchingen zu unterstützen. Also die Staatsanwaltschaft Ingolstadt ihre Ermittlungen wegen sexuellen Missbrauchs an einem Ministranten in Oberbayern aufnahm, wurde er freigestellt.