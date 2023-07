Der SEK-Einsatz in Thalfingen bewegt viele Menschen in der Region. Wie berichtet, hat dort in den sehr frühen Montagmorgenstunden (03.07.2023) ein Sondereinsatzkommando ein Reihenhaus gestürmt. Hintergrund des Einsatzes ist laut Polizei ein Ermittlungsverfahren im Rauschgiftmilieu, das die Kripo N...