Auch wenn die Wettervorhersage für die nächsten Tage nicht wirklich gut ist – Anfang Mai starten viele Freibäder in die Sommersaison. So auch das See- und Hallenbad Senden. Von Montag, 2. Mai, an gelten die Sommeröffnungszeiten, der Außenbereich ist wieder zugänglich. Zumindest teilweise, wi...