Großeinsatz in Neu-Ulm: Wie das zuständige Polizeipräsidium in Kempten am Samstagabend auf Anfrage bestätigt, hat sich ein Unglück am Bahnübergang in der Reuttier Straße in Schwaighofen ereignet. Dabei sei ein Mensch schwerst verletzt worden. Details, und wie es dazu kam, sind noch nicht bekannt.