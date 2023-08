Wie die Polizei mitteilt, entstand auf der A8 im Raum Günzburg am Freitagabend kurz nach 19 Uhr wegen einer Regenfront Aquaplaning. Ein 52-Jähriger Autofahrer fuhr in Richtung Stuttgart dafür zu schnell und verlor auf der Autobahn auf Höhe der Ausfahrt Günzburg die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Auto verlor die Bodenhaftung und rutschte vom linken Fahrstreifen aus über die komplette Fahrbahn nach rechts in die Böschung. Dort überschlug es sich mehrfach, bevor es letztlich wieder auf dem Seitenstreifen zum Stehen kam.

Feuerwehr befreit Fahrer aus Auto

Die Überschläge beschädigten den Wagen so schwer, dass sich die Türen nicht öffnen ließen. Die Feuerwehr Burgau musste die Fahrertür herausschneiden, um den leicht verletzten Fahrer zu befreien. Zudem war die Autobahnbetreiberfirma und das THW der Ortsgruppe Günzburg zur Absicherung vor Ort. An dem völlig zerstörten Auto entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Auf den Fahrer kommt eine Anzeige wegen nicht angepasster Geschwindigkeit zu