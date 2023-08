Ein 30-Jähriger ist in Illertissen offenbar von mehreren Personen geschlagen und getreten worden. Das berichtet die Polizei. In der Nacht auf Mittwoch (16.08.2023) gingen gegen 1 Uhr mehrere Mitteilungen über Hilferufe am Weiher ein. Eine Streife traf am dortigen Spielplatz auf den 30-Jährigen, der massive Gesichts- und Körperverletzungen hatte. Bei einer ersten Befragung berichtete der Mann von der Attacke.

Nach Attacke: Polizei sucht nach Zeugen

Die Täter seien anschließend über die Friedhofstraße in nördliche Richtung davongelaufen. Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung traf die Polizei auf eine Personengruppe, die sich zuvor in der Nähe des Tatorts aufgehalten hat. Ob diese Gruppe aber etwas mit dem Angriff zu tun hat, ist noch offen, sagt eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West in Kempten.

Der 30-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizeiinspektion Illertissen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die etwas über die Tat sagen können, werden gebeten, sich unter Tel. (07303) 965 10 zu melden.