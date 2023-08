So viel ist selten los bei der Schützenvereinigung Nersingen-Leibi: Ein Treck mit acht Kutschen, 16 Pferden, zahlreichen Begleitfahrzeugen und rund 50 Teilnehmern eines „Friedenstrecks“ hat am Donnerstag, 3. August, das Gelände des Vereins und die benachbarte Wiese eines Bauern in Beschlag gen...