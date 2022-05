Während andere Freibäder schon in die Saison starten, sieht es im Sendener See- und Hallenbad noch wenig nach Badespaß aus: Das Außengelände ist eine große Baustelle, überall häufen sich Erde und Kies. Das Becken hat zwar schon einen neuen Rand aus Edelstahl verpasst bekommen, am Boden sind ...