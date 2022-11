Die junge Frau zupft nervös an ihren Fingernägeln und rutscht auf ihrem Stuhl hin und her. Andrea (Name von der Redaktion geändert) ist 22 Jahre alt und hat auf Anraten ihrer Mutter beim Sozialpsychiatrischen Dienst in Neu-Ulm einen Termin vereinbart. Die junge Frau hat mit den Folgen von Corona ...