Zum letzten Mal führte der Illertisser Polizeichef Franz Mayr zusammen mit seinem Stellvertreter Alexander Kurfürst durch das jährliche Pressegespräch, in dem die Kriminalitätsstatistik für den Bereich der Polizeiinspektion Illertissen vorstellt wird. Im Jahr 2015 war der heute 61-jährige Mayr von der Autobahnpolizei Memmingen als Dienststellenleiter nach Illertissen gewechselt, am morgigen Mittwoch ist sein letzter Arbeitstag. „Wir haben die Sicherheit für die Bürger erhalten können“, zog er in einem Satz Bilanz, bevor Alexander Kurfürst den Fokus auf das vergangene Jahr richtete.

Gesamtkriminalität und Aufklärungsquote

Die Polizeiinspektion Illertissen, die für den südlichen Landkreis Neu-Ulm zuständig ist, verzeichnete 2022 insgesamt 1470 Straftaten. 71 mehr als 2021, ein Plus von 5,1 Prozent. Damit folge Illertissen einem bundesweiten Trend, erklärte Kurfürst. Während des Corona-Lockdowns sanken die Fallzahlen. Homeoffice und fehlende Ausgehmöglichkeiten verhagelten Einbrechern das Geschäft, weil die Leute meistens zu Hause waren. Weil es keine Feste gab, gerieten dort auch keine angetrunkenen Streithansel aneinander. Und so weiter. Nun steige die Kriminalität wieder auf das Niveau vor der Pandemie an.

Von den insgesamt 1470 Straftaten konnten 1065 Fälle aufgeklärt werden. Das entspricht einer Aufklärungsquote von 72,4 Prozent. Damit liegt Illertissen über dem Präsidiumsschnitt (70,7 Prozent) und dem bayerischen Landesdurchschnitt (64,4 Prozent). Kurfürst: „Das ist ein Indikator dafür, dass wir gute Arbeit leisten.“

Gewaltkriminalität

Die Gewaltkriminalität – Mord, Totschlag, Vergewaltigung, Raubdelikte, gefährliche und schwere Körperverletzung – stieg im Inspektionsbereich von 49 Straftaten im Jahr 2021 auf 59 Straftaten an. Das ist auf einen Anstieg der Fälle der gefährlichen sowie der schweren Körperverletzung zurückzuführen. Die Aufklärungsquote lag bei der Gewaltkriminalität 2022 insgesamt bei 88,1 Prozent. Täter und Opfer kannten sich in vielen Fällen. Drei Vergewaltigungen wurden 2022 angezeigt, die alle aufgeklärt wurden. „Das sind keine Fälle, die auf offener Straße stattfinden“, erklärte Kurfürst. Sondern im häuslichen Umfeld. Neun Raubdelikte wurden im Vorjahr aktenkundig – häufig eine Form der Beschaffungskriminalität. „Das sind Leute, die dringend Geld brauchen“, sagte Mayr. Aufklärungsquote: 66,7 Prozent.

Wohnungseinbrüche

Waren im Jahr 2021 sechs Wohnungseinbrüche zu verzeichnen, waren es 2022 16 Taten. Zum Vergleich: Im Vor-Coronajahr 2019 musste die Illertisser Polizei 25 Fälle bearbeiten. Die Bewohner litten nach einem Einbruch oft mehr unter den psychologischen Folgen als unter dem erlittenen materiellen Verlust, erklärte Kurfürst. Die Polizei versuche darum, mit Präventionsarbeit das Einbruchsrisiko bei den Bürgern zu senken. Die Fälle zu lösen, ist schwierig. Zumeist handele es sich um organisierte kriminelle Gruppen, die schnell zuschlagen und dann über die nahe Autobahn verschwinden.

Rauschgift

„Wir haben keine offene Szene“, sagte Alexander Kurfürst. Die Zahl der Rauschgiftdelikte sank 2022 von 113 auf 104 Fälle. Vorwiegend geht es dabei um Cannabis.

Querdenker und „Spaziergänger“

Bis zu 1000 Querdenker zogen zu Hochzeiten lautstark durch Illertissen. Und im Februar 2022 sogar am Haus von Bürgermeister Jürgen Eisen vorbei. Ein Einschüchterungsversuch, der beim Stadtoberhaupt allerdings keinen Eindruck hinterließ. Wie sieht es aktuell aus? „Es gibt sie noch“, sagte Polizeichef Mayr. Immer sonntags marschieren 60 bis 70 „Spaziergänger“ an der Ulmer Straße entlang. Weil sie friedlich sind, wirft die Polizei nur im Rahmen ihrer regulären Streifenfahrten ein Auge auf sie. „Wir lassen sie frei laufen“, so Mayr.

Was macht Polizeichef Mayr künftig?

In der Illertisser Schranne wird Polizeichef Franz Mayr am Dienstag, 18. April, offiziell verabschiedet und sein Nachfolger vorgestellt. Langweilig dürfte es dem vierfachen Familienvater, der in Memmingen wohnt, auch als Pensionär nicht werden. Zunächst geht es mit einem ehemaligen Arbeitskollegen für vier Wochen in die Mongolei. Reisen zählt zu Mayrs Hobbys. Und er engagiert sich in Memmingen in der Verkehrswacht. Dort bringt er unter anderem Senioren bei, wie sie sich mit Pedelecs sicher im Straßenverkehr bewegen.