Am Mittwochnachmittag wurde die Ruhe der Badegäste am Pfuhler See auf irritierende Weise gestört: Gegen 16.45 Uhr beleidigte und bedrohte ein männlicher Badegast mehrere Badegäste aus bislang unbekannten Gründen. Nachdem weitere Seebesucher den jungen Mann auf sein Verhalten ansprachen und mit der Polizei drohten, verließ dieser fluchtartig den Badesee und ließ seine Sachen zurück. Polizisten konnten der Mann anhand der abgegebenen Personenbeschreibung kurze Zeit im Bereich Ludwigsfeld aufspüren.

Mann wird in Spezialklinik eingeliefert

Der 29-Jährige beleidigte die eingesetzten Beamten mehrfach, randalierte im Anschluss in den Räumen der Polizeiinspektion und leistete Widerstand gegen die Vollstreckungsbeamten. Da der Mann sich vermutlich in einer Ausnahmesituation befand, wurde er zur ärztlichen Untersuchung in eine umliegende Spezialklinik eingeliefert, teilt die Polizei mit. Durch die Widerstandshandlungen wurde niemand verletzt. Gegen den 29-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten, Bedrohung, Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Zeugen gesucht

Zeugen, die den Vorfall am Badesee beobachten konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0731) 801 30 bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm zu melden.