Ein Polizeieinsatz mit mehreren Streifenwagen in Neu-Ulm/Offenhausen hat am Samstagnachmittag zu großem Aufsehen geführt. Das lag daran, dass zu der Zeit im Donaustadion die Jugendläufe des Einstein-Marathons stattfanden und viele Familien mit Kindern deshalb die Polizisten in den Straßen mitbek...