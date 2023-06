Man hört es immer wieder: Angehörige oder Immobilienkäufer räumen die Häuser und Wohnungen Verstorbener und machen Aufsehen erregende Funde. Zuletzt etwa am 07.04.2023, als ein Mann beim Entrümpeln einer Wohnung in Heidelberg einen Goldschatz im Wert von mehr als 100.000 Euro entdeckte. Es kann aber auch passieren, dass beim Entrümpeln gefährliche Dinge wie Waffen entdeckt werden.

Mehr als 100 Jahre alter Karabiner: Gefährliche Waffe in Altenstadt gefunden

So geschehen am Dienstag, 13.06.2023 in Altenstadt. Wie das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West berichtet, rief eine eine 63-Jährige mittags gegen 12 Uhr bei der Polizeiinspektion Illertissen an. Sie berichtete den Beamten, dass sie bei der Räumung des Hauses einer verstorbenen Verwandten ein Gewehr gefunden habe.

Das Polizeirevier schickte eine Streife. Die Polizeibeamten nahmen die Waffe in Augenschein: Es handelt sich um einen Karabiner des Waffenherstellers Mauser aus Isny im Allgäu, Modell 1908. Sie gehörte dem bereits zuvor gestorbenen Ehemann der Frau, die bis zu ihrem Tode in dem Haus gelebt hatte. Für die Waffe hatte der Besitzer keine waffenrechtliche Erlaubnis besessen, berichtet die Polizei. Die Beamten nahmen das Gewehr mit zur Dienststelle, später soll es vernichtet werden.

Polizei warnt bei Waffenfunden: Nicht zur Wache bringen

Waffenfunde auf Dachböden sind keine Seltenheit. Wer eine Waffe entdeckt, sollte Vorsicht walten lassen. In dem Fall in Altenstadt hat die Frau richtige reagiert. Grundsätzlich rät die Polizei bei solcherlei Funden: